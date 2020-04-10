الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جديدة في الطقس

حذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية المصرية إيمان شاكر، من حدوث تقلبات جوية في مصر خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أقل من معدلاتها بنحو 3 درجات.

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وأشارت شاكر، إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والدلتا، والقاهرة، محذرة من نشاط حركة الرياح على جنوب سيناء، وجنوب البلاد اليوم.

وحذرت من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، نظرا لأنها فترة تقلبات جوية، حيث يفضل تخفيف الملابس بشكل تدريجي اعتبارا من 20 أبريل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية