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وزير الصحة الكويتي يدعو المتعافين من كورونا للتبرع بدمائهم لاستخدامها في علاج المصابين

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وزير الصحة الكويتي يدعو المتعافين من كورونا للتبرع بدمائهم لاستخدامها في علاج المصابين
Reuters SM/PKP
تدابير احترازية ضد كورونا في الكويت
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طلب وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل الصباح، من مواطنيه الذين تماثلوا للشفاء من كورونا، التبرع بدمائهم، للاستفادة من البلازما في علاج المصابين بالفيروس.

وكتب الوزير في تغريدة حسابه على "تويتر": "نطلب من جميع المتشافين من فيروس كورونا المستجد المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين، حيث ثبت طبيا إيجابية هذا العلاج (ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)".

وكانت إيطاليا أعلنت قبل يومين أول حالات الشفاء من كورونا عبر علاج بلازما الدم، قبل أن تبدأ تركيا بدورها تجربة العلاج بالبلازما المناعية لمواجهة الفيروس.

وشهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الكويت اليوم الجمعة انخفاضا مقارنة مع معدلات يوم أمس، بتسجيل 83 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات 993 حالة.

المصدر: RT

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