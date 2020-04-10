الجزائر.. 21 وفاة و95 إصابة بكورونا في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 21 وفاة و95 إصابة بكورونا في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 256 والإصابات إلى 1761، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 405.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 235 حالة، مع تسجيل 94 إصابة جديدة بالعدوى.

وتحتل الجزائر صدارة دول العالم في عدد الوفيات مقارنة بنسبة الإصابات المسجلة، فيما يرى مراقبون أن الأرقام التي تقدمها السلطات الصحية تفتقر للدقة باعتبار أن عدد الفحوصات اليومية محدود، ما يمنع من تحديد الرقم الحقيقي للمصابين.

المصدر: RT