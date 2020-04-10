مصر.. السفن تطلق أبواقها في مدينة الإسكندرية لمدة 15 ثانية

هزت أبواق السفن بمدينة الإسكندرية الساحلية في مصر بعدما أطلقتها في ميناءي الإسكندرية والدخيلة لمدة 15 ثانية، تضامنا مع العاملين في مواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، إنه تم توجيه جميع السفن التجارية والقاطرات البحرية بإطلاق أبواقها يوميا في تمام السادسة والنصف مساء لمدة 15 ثانية.

وأشار شاهين، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية القطاعات البحرية في دعم التجارة العالمية واستمرار العمل بالموانئ، رغم تداعيات انتشار وباء كورونا .

ولفت رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إلى أن المبادرة تأتي تجاوبا مع مبادرة "أصداء الأمل " التي أطلقتها موانئ أبو ظبي بمشاركة جميع موانئ الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: الأهرام