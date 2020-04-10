الصحة السودانية تقترح إغلاق البلاد أو العاصمة لثلاثة أسابيع

قال وزير الصحة السوداني، أكرم التوم، إن وزارته اقترحت الإغلاق التام للبلاد، أو على الأقل ولاية الخرطوم، لمدة 3 أسابيع، بعد اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

وذكر الوزير، أن التدابير السابقة لذلك، تتعلق بتوفير الطعام للأسر الفقيرة وتحقيق الآليات اللازمة لذلك، والاستثناءات للعمل فيما يخص بعض السلع الاستراتيجية، إلى جانب إعطاء فرصة 3 أيام للمواطنين للاستعداد لفترة الإغلاق.

وأضاف الوزير للصحفيين أنه بعد اجتماع مشترك يوم الخميس لمجلس الأمن والدفاع السوداني، واللجنة العليا للطوارئ الصحية، بحضور ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة السودانية، تم اكتشاف حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 15 حالة.

وأوضح الوزير السوداني أن المصاب هو رجل في الأربعينات قدم من الإمارات يوم 20 مارس الماضي، وأبلغ عن نفسه يوم 6 أبريل الجاري، وتم فحصه وظهرت النتيجة إيجابية (مصاب)، وهو الآن بحالة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وناشد وزير الصحة المواطنين السودانيين، الذين قدموا مع المصاب بالطائرة والذين خالطوه، الإبلاغ عن أنفسهم لاخضاعهم للإجراءات الصحية حرصا على سلامتهم.. مشيرا إلى أن اكتشاف الحالة 15 يشير إلى انتشار محلي، ويمثل مرحلة هامة تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة.

وأوضح أن الاجتماع ناقش الاعتداءات المتكررة على الكوادر الصحية بالسودان، مشيدا بالصبر والسلمية والالتزام المهني للكوادر الصحية.

وأكد أن الاجتماع، ناقش مسودة قانون أضيفت لها ملاحظات هامة فيما يخص تجريم الاعتداء على الكوادر الصحية، وتخزين السلع الاستراتيجية والأدوية، وتوقيع العقوبة الرادعة في تلك القضايا.

وتوقع الوزير صدور القانون بصورته النهائية، بعد إضافة تلك الملاحظات، يوم السبت المقبل.

وكان وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، أوضح أن فرض حظر التجول سيظل ساريا بنفس مواعيده، من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، على أن تُدرس في الاسبوع القادم إمكانية تمديد ساعات الحظر، لافتا إلى أن الاغلاق الكامل ليس مستبعدا، ولكن تجري دراسة الاستعدادات المطلوبة، خصوصا المتعلقة بالعمالة اليومية.

المصدر: rakobanews