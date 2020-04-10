أدرعي ينشر فيديو لقيادات سورية ومن "حزب الله" في الجولان

اتهم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، الجيش السوري بمساندة "حزب الله" بالتموضع في منطقة هضبة الجولان، لافتا إلى أن إسرائيل لن تحتمل هذ التموضع.

ونشر أدرعي مقطع فيديو يظهر فيه من زعم أنه قائد الفيلق الأول في الجيش السوري، اللواء علي أحمد الأسعد، وهو يقوم بجولة في مواقع لـ"حزب الله"، برفقة قائد القيادة الجنوبيّة للحزب "الحاج هاشم".

وقال أدرعي في تغريدتين تعليقا على الفيديو: "حتى في زمن كورونا، قائد الفيلق الأول في الجيش السوري يواصل مساندة حزب الله بالتموضع في الجولان. في الشريط الذي نكشفه اليوم يظهر قائد الفيلق اللواء علي أحمد أسعد في جولة بين المواقع المعروفة باستخدامها من حزب الله برفقة قائد قيادة الجنوب في الحزب، الحاج هاشم".

#عاجل#خاص: حتى في زمن #كورونا - قائد الفيلق الأول في #الجيش_السوري يواصل مساندة #حزب_الله بالتموضع في #الجولان. في الشريط الذي نكشفه اليوم يظهر قائد الفيلق اللواء علي أحمد أسعد في جولة بين المواقع المعروفة باستخدامها من #حزب_الله برفقة قائد قيادة الجنوب في الحزب #الحاج_هاشمpic.twitter.com/bkvDYiW3Hd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 10, 2020

وأضاف: "يهدف تموضع حزب الله في سوريا عامة، وفي الشق السوري من الجولان خاصة، لخلق بنية إرهابية ضد دولة إسرائيل، بتعاون ورعاية النظام السوري - لن نحتمل هذا التموضع! سيبقى النظام السوري مسؤولا عن أي نشاط تخريبي سينطلق من أراضيه - وأعذر من أنذر".

المصدر: RT