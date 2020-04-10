الصحة الفلسطينية تعلن ثاني وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل حالة وفاة ثانية في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وأكدت الوزيرة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" وفاة رجل (55 سنة) من سكان قرية برطعة في مستشفى "شافيز – ترمسعيا"، بعد أن كان يتواجد سابقا في مستشفى "ثابت" الحكومي في طولكرم.

وكانت السلطات الفلسطينية أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 3 إصابات جديده بفيروس كورونا منهم 2 في أرطاس جنوب بيت لحم وإصابة في الخليل، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات 266.

المصدر: RT