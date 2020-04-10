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الصحة الفلسطينية تعلن ثاني وفاة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الصحة الفلسطينية تعلن ثاني وفاة بفيروس كورونا
Reuters SAL/ JAS/FW1/mark heinrich
تدابير احترازية ضد كورونا في الضفة الغربية
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل حالة وفاة ثانية في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

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فلسطين.. إجمالي الإصابات بكورونا 266 والمتعافين 45
فلسطين.. إجمالي الإصابات بكورونا 266 والمتعافين 45

وأكدت الوزيرة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" وفاة رجل (55 سنة) من سكان قرية برطعة في مستشفى "شافيز – ترمسعيا"، بعد أن كان يتواجد سابقا في مستشفى "ثابت" الحكومي في طولكرم.

وكانت السلطات الفلسطينية أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 3 إصابات جديده بفيروس كورونا منهم 2 في أرطاس جنوب بيت لحم وإصابة في الخليل، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات 266.

المصدر: RT

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