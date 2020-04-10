حاكم دبي محمد بن راشد: كورونا جعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه!

نشر محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم، تغريدة على "تويتر"، ذكر فيها العالم بأن الصحة أكثر أهمية من السياسة والاقتصاد، وأن كورونا جعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه.

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وقال محمد بن راشد: "بقي العالم لسنوات يتجادل..من يقود الآخر هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟ واكتشفنا في زمن كورونا .. أن الحصان وعربته تحملهما الصحة .. وتقودهما مرغمين حيث تريد .. وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه..!".

بقي العالم لسنوات يتجادل..من يقود الآخر هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان ؟ واكتشفنا في زمن الكورونا ..أن الحصان وعربته تحملهما الصحة ..وتقودهما مرغمين حيث تريد..وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه..! — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2020

وعن وباء فيروس كورونا غرد حاكم دبي في 22 مارس الماضي قائلا:

فيروس كورونا هو فيروس صحي .. وفيروس اقتصادي .. وفيروس سياسي أيضا ... ونقول لكافة دول العالم .. هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية .. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد..والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير . pic.twitter.com/s1VADLfHld — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 22, 2020

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، قد أكد فى تصريحات سابقة أن صحة شعب الإمارات هي الأهم، وأن الدولة تسخر كل مواردها لضمان سلامتهم، موجها الشكر لرجال الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفي الجهات الصحية.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" :"مع أخي محمد بن زايد.. نبعث رسالة لشعبنا بأن صحتهم هي الأهم وبأن موارد الدولة كلها مسخرة لضمان سلامتهم.. وبأن الجميع اليوم مسؤول عن الجميع.. وبأن دولة الإمارات متحدة أمام التحديات، ومتحدة لتجاوز الأزمات، ومتحدة لحفظ المنجزات. حفظ الله شعبنا وأدام على مجتمعنا الصحة والسلامة والعافية".

وجاراه الشيخ محمد بن زايد، فقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، :"التقيت أخي محمد بن راشد في استراحة المرموم.. حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا محور حديثنا.. الإمارات بتوجيهات خليفة وفرت الإمكانات كافة لأخذ التدابير الوقائية لحماية المجتمع.. لن نتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان صحة الناس.. كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي".

المصدر:تويتر+RT