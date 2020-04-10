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حاكم دبي محمد بن راشد: كورونا جعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه!

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حاكم دبي محمد بن راشد: كورونا جعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه!
Reuters
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نشر محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم، تغريدة على "تويتر"، ذكر فيها العالم بأن الصحة أكثر أهمية من السياسة والاقتصاد، وأن كورونا جعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه.

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وقال محمد بن راشد: "بقي العالم لسنوات يتجادل..من يقود الآخر هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟ واكتشفنا في زمن كورونا .. أن الحصان وعربته تحملهما الصحة .. وتقودهما مرغمين حيث تريد .. وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه..!".

وعن وباء فيروس كورونا غرد حاكم دبي في 22 مارس الماضي قائلا:

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، قد أكد فى تصريحات سابقة أن صحة شعب الإمارات هي الأهم، وأن الدولة تسخر كل مواردها لضمان سلامتهم، موجها الشكر لرجال الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفي الجهات الصحية.

حاكم دبي محمد بن راشد: كورونا جعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه!

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" :"مع أخي محمد بن زايد.. نبعث رسالة لشعبنا بأن صحتهم هي الأهم وبأن موارد الدولة كلها مسخرة لضمان سلامتهم.. وبأن الجميع اليوم مسؤول عن الجميع.. وبأن دولة الإمارات متحدة أمام التحديات، ومتحدة لتجاوز الأزمات، ومتحدة لحفظ المنجزات. حفظ الله شعبنا وأدام على مجتمعنا الصحة والسلامة والعافية".

وجاراه الشيخ محمد بن زايد، فقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، :"التقيت أخي محمد بن راشد في استراحة المرموم.. حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا محور حديثنا.. الإمارات بتوجيهات خليفة وفرت الإمكانات كافة لأخذ التدابير الوقائية لحماية المجتمع.. لن نتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان صحة الناس.. كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي".

المصدر:تويتر+RT

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