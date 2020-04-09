الحكومة المصرية تكتشف حالات تزوير للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، وجود حالات تزوير واستخدام سجلات موتى ارتكبها البعض للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، المخصصة للمتضررين من كورونا.

وأضاف سعد عبر برنامج "الحياة اليوم" التلفزيوني": "البعض استغل تلك الفرصة وقام بتسجيل أسماء متوفين وأطفال عمرهم 5 سنوات، واكتشفنا أثناء مرحلة التدقيق أن هناك من حاول استغلال هذا الأمر و تكرار الأرقام القومية للمواطنين".

وتابع: "قمنا بالتنقية كي يحصل على المنحة كل مستحق من العمالة غير المنتظمة".

وذكر سعد، أن المنحة ستصرف بدءا من يوم الاثنين حتى يوم الخميس، وسينالها من قاموا بالتسجيل على الموقع.

وأكد أن باب التسجيل يبقى مفتوحا وستعلن وزارة القوى العاملة آخر موعد لغلق باب التسجيل.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT