أمير الشمالية السعودي يتبرع بـ400 ألف ريال لمبادرة "عينين برأس" لمكافحة كورونا

تبرع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الشمالية السعودية، بـ400 ألف ريال لمبادرة "عينين برأس" التي تستهدف تقدير ومساندة العاملين في قطاعات الصحة والأمن.

وتهدف المبادرة التي أطلقها الأمير المذكور، إلى دفع العاملين لأداء أعمالهم بكفاءة وهمة ومعنويات عالية من خلال تذليل ما يعترضهم نتيجة ارتباطهم بالعمل لساعات طويلة لتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في المملكة.

كما تهدف المبادرة إلى مساندة الأسر المعوزة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، من خلال توفير قنوات خيرية موثوقة بين الشركات التي تسعى لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية، والميسورين الراغبين بالإسهام في تعزيز جهود الدولة السعودية لتوفير جميع متطلبات مواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ومن الأهداف المباشرة لمبادرة "عينين برأس"، تكريم العاملين في القطاع الصحي ورجال الأمن وفق جائزة "كفو"، كما تتضمن تقديم 9732 سلة غذائية وحقيبة صحية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والأسر المعوزة وتأمين 3659 جهاز تابلت للطلاب.

المصدر: .almowaten.net