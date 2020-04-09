غرفة تجارة دمشق توجه رسالة لتجار سوق الخضار والفواكه

ناشدت غرفة تجارة دمشق تجار سوق الخضار والفواكه منح حسم خاص لمشتري مواد الجملة مقابل الحصول على "تسجيل شرفي".

وفي المناشدة التي وجهتها لتجار سوق الزبلطاني في العاصمة السورية دمشق عبر لجنة الخضار والفواكه، حددت الغرفة الهدف من ذلك بأن تباع تلك المواد في الأسواق الشعبية والضواحي بأسعار مخفضة لتمكين المواطنين من شراء هذه المواد الضرورية بأسعار مقبولة تتناسب مع مدخولهم.

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وأشارت الغرفة إلى أن "قسما كبيرا من المستهلكين قد فقدوا مصدر رزقهم بسبب توقفهم عن العمل بشكل كلي أو جزئي".

وأعلنت الغرفة استعدادها لمنح أي تاجر يشارك في هذه الحسومات تسجيلا شرفيا وتقديرا خاصا يصدر من الغرفة ومصادق عليه من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

يذكر أن أسعار المواد الأساسية في سوريا تشهد ارتفاعات غير مسبوقة، ما خلق صعوبات معيشية فاقمها تعطل كثير من العاملين وتراجع مداخيلهم، خاصة منذ بدء الإعلان عن إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

أسامة يونس - RT