مصر.. مركز مجدي يعقوب للقلب يعلن اكتشاف إصابات بكورونا

أعلن مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، أنه تم اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، منهم 3 يعملون في طاقم الأمن ومريض.

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وأشار المركز إلى أنه تم عزل جميع المناطق التي وجدت بها الإصابات، وإخطار وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع تعقيم كافة المناطق وتتبع جميع المخالطين تماشيا مع الإرشادات العالمية والمحلية.

وأوضح المركز في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" مساء أمس الأربعاء، أنه أجرى فحوصا دورية لكل المرضى والعاملين والمترددين على المركز للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

وأكد المركز حرصه على تقديم خدماته للمرضى وذوي الحالات الطارئة وغير المستقرة، مع الحفاظ على سلامتهم وسلامة الفريق الطبي وجميع العاملين.

وأوضح أنه اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية، منذ بدء ظهور كورونا في مصر .

المصدر: وسائل إعلام مصرية