وزير المالية المصري: أنفقنا 30 مليار جنيه لمواجهة كورونا

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الحكومة أنفقت 30 مليار جنيه من أصل 100 مليار رصدتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال إن العالم كله يبذل جهودا كبيرة للسيطرة على فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس منذ بداية ظهوره.

وقال: "خصصنا هذا المبلغ واتقال هيتجاب منين.. مصر مش دولة قليلة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية