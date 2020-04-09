مصر.. ضبط طبيبين طلبا رشوة بمئات آلاف الجنيهات

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، أنها تمكنت من ضبط طبيبين بيطريين طلبا رشوة قدرها 700 ألف جنيه مصري، من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال منتجات الألبان.

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وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس: "الرقابة الإدارية قامت بالقبض على كل من مدير الإدارة البيطرية بجناكليس، وطبيب المجزر الآلي بذات الإدارة التابعة لمديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة لطلبهما مبلغ 700 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل امتناعهما عن أداء عملهما والتلاعب بنتائج تحاليل عينات الدم المسحوبة بمعرفتهما من الماشية بمزارع الشركة على خلاف الحقيقة وبما يظهر عدم سلامتها".

وتابعت: "تم ضبطهما حال تقاضيهما جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه ويجري حاليا التحقيق معهما بمعرفة النيابة العامة المختصة".

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT