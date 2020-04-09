لجنة الفتوى الجزائرية تحرم التعدي على إجراءات الحجر وعدم احترامها

أصدرت لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية بيانا حول إجراءات الحجر الصحي المفروضة للحد من انتشار كورونا، حرمت فيه التعدي على هذه الإجراءات وانتهاكها.

وأضافت اللجنة في بيانها أن توجيهات الحجر الجزئي أو الكلي من الحدود التي يجب الالتزام بها، مشيرة إلى أنه من الواجب شرعا احترام الإجراءات الوقائية خلال دفن ضحايا فيروس كورونا.

وشددت على وجوب تأجيل الأفراح والولائم والمناسبات العائلية إلى حين عودة الحالة إلى طبيعتها، ودعت المواطنين إلى تجنب كل التجمعات مهما كان نوعها، خصوصا الاحتكاك بالأسواق والمحلات التجارية والشوارع.

وحثت على مواصلة الهبة التضامنية والتحلي فيها بالأخلاق والآداب الإسلامية، إضافة إلى احترام كرامة المحتاجين ومراعاة شعور المعوزين في تقديم الصدقات.

وأضافت: "يجب الإخلاص في الهبة التضامنية وتقديم الطيب والأفضل في الصدقات، ويجب الابتعاد عن الجشع والأنانية في اقتناء الحاجات وعدم التعدي في أخذ الهبات والصدقات".

المصدر: جريدة "النهار" الجزائرية