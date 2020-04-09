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مصر والكويت تؤكدان رفضهما التام للحملات المسيئة لعلاقات البلدين

أخبار العالم العربي

مصر والكويت تؤكدان رفضهما التام للحملات المسيئة لعلاقات البلدين
Reuters
المصريون في الكويت
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أجرى وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر الصباح اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحث فيه الجانبان العلاقات التاريخية بين البلدين.

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وأعرب الوزيران عن عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها مؤكدين أن ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما.

وتناول الاتصال الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في كلا البلدين معربين عن تفهمهما لتلك الإجراءات وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

المصدر: RT

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