العراق.. نصب تذكاري يخلد جهود الكوادر الطبية في مكافحة كورونا

وجه وزير الصحة والبيئة العراقي جعفر صادق علاوي اليوم الخميس، بإنشاء نصب تذكاري لملاكات الوزارة في ساحة اللقاء ببغداد، تقديرا لجهودهم في أزمة فيروس كورونا.

وذكر بيان عن الوزارة أن "الوزير ناقش الأفكار الأولية لإنشاء نصب تذكاري لملاكات وزارة الصحة والبيئة، خلال لقائه المهندسة المعمارية فتوح جاسم الزبيدي والجهات المعنية ذات العلاقة اليوم في مقر الوزارة".

ونقل البيان عن الوزير قوله إن "النصب يرمز لجهود الملاكات الطبية والصحية وتثمينا لدورها المتميز والفاعل في التصدي للأزمات وتعرضها للخطر وخاصة خلال أزمة فيروس كورونا".

ووجه الوزير بأن يكون النصب التذكاري في ساحة اللقاء كونه يمثل واحدا من المواقع الرئيسة في العاصمة بغداد".

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المصدر: RT