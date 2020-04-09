البنك الإسلامي للتنمية يقرض تونس 280 مليون دولار لمعالجة أزمة كورونا

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أعلن مصدر مطلع بحديث لـ"رويترز" أن البنك الإسلامي للتنمية في جدة يعتزم إقراض تونس 279 مليون دولار للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك في إطار حزمة مساعدة عاجلة للدول الأعضاء.

دعا رئيس #البنك_الإسلامي_للتنمية د. بندر حجار معالي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس الى اجتماع افتراضي بهدف تقديم دعم مجموعة البنك لـ #تونس في جهودها لاحتواء #كوفيد١٩ بمبلغ 279 مليون دولار. pic.twitter.com/cAvLwHkTKY — IsDB Group (@isdb_group) April 8, 2020

واجتمع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد سليم العزابي اليوم الخميس، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر بن محمد الحجار، بواسطة تقنية المحادثة عن بعد.

وأعلن رئيس مجموعة البنك الاسلامي عن منح تونس تمويلا قيمته بـ279 مليون دولار، وذلك في إطار دعم جهود الحكومة التونسية لاحتواء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار كورونا.

وسيوجه التمويل لشراء الأدوية وتجهيزات طبية وبناء قدرات الإطارات الطبية وشبه الطبية ووحدات البحث والتطوير، بالإضافة إلى وضع خط تمويل لمساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال البنك في تغريدة على "تويتر" إنه رصد 2.3 مليار دولار لمساعدة الدول الأعضاء في مكافحة الجائحة الفيروسية.

شارك رئيس #البنك_الإسلامي_للتنمية اليوم في الاجتماع الافتراضي الطارئ لوزراء الصحة بدول #منظمة_التعاون_الإسلامي مؤكدا في كلمته على التزام مجموعة البنك بدعم الدول الأعضاء بتخصيص 2.3 مليار دولار. pic.twitter.com/bPV394xAGy — IsDB Group (@isdb_group) April 9, 2020

المصدر: وكالات