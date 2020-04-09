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الجيش الجزائري يؤكد استعداده لمواجهة أي طارئ في ظل تفشي كورونا

أخبار العالم العربي

الجيش الجزائري يؤكد استعداده لمواجهة أي طارئ في ظل تفشي كورونا
Reuters RYAD KRAMDI
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش يحافظ على استعداده وتأهبه الدائم لمواجهة أي طارئ، في الوقت الذي تسجل البلاد يوميا عشرات الإصابات والوفيات إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وجاء في العدد الأخير من مجلة "الجيش" الصادرة عن الوزارة أن "قيادة الجيش تتابع يوميا تطورات الوضع، وتسهر على تقديم كل التعليمات والتوجيهات للأفراد وتحرص على الاتصال الدائم والمستمر، من خلال العمليات التوعوية".

وأكد تقرير المجلة أن " الجيش سخر كل إمكانياته في إطار التنسيق المحكم مع مختلف القطاعات الوزارية المختلفة، باعتبار الوضعية الحالية الصعبة تستدعي تجنيد كافة الطاقات البشرية والمادية والرفع من مستوى التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة للحد من تفشي هذا الوباء".

وأشار التقرير إلى أن "إصرار الدولة الجزائرية على مواجهة  هذا الوباء عن طريق الإجراءات التي اتخذتها والقرارات الصائبة لرئيس الجمهورية، جنبت بلادنا التعرض لمأساة حقيقية هي في غنى عنها".

يذكر أن السلطات الصحية الجزائرية أفادت أمس الخميس، بتسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 205، فيما عرفت حالات التماثل للشفاء ارتفاعا ملموسا بـ124 حالة جديدة.

المصدر: وكالات

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