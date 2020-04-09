الصحة السعودية: تسجيل 355 إصابة جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3287

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 3287 حتى الآن.

#الصحة تعلن عن تسجيل (355) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (3) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (35) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (666) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/uU60I2vNTG — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 9, 2020

يتبع..