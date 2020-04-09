الصحة السعودية: تسجيل 355 إصابة جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3287
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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 3287 حتى الآن.
#الصحة تعلن عن تسجيل (355) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (3) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (35) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (666) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/uU60I2vNTG— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 9, 2020
يتبع..