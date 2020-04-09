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الصحة السعودية: تسجيل 355 إصابة جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3287

الصحة السعودية: تسجيل 355 إصابة جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3287

أخبار العالم العربي

الصحة السعودية: تسجيل 355 إصابة جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3287
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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 3287 حتى الآن.

يتبع..

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