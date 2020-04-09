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قطر.. ارتفاع طفيف في معدل الإصابات بكورونا ولا وفيات جديدة

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قطر.. ارتفاع طفيف في معدل الإصابات بكورونا ولا وفيات جديدة
Reuters Ibrahem Alomari
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أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس، عن تسجيل 166 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، و28 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 2376 والشفاء إلى 206.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن بعض الإصابات الجديدة تعود إلى العائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة.

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وتم إدخال الحالات المصابة الجديدة في العزل الصحي التام، حيث تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وحسب بيانات الوزارة، فإنه لم تسجل إي حالة وفاة بكورونا في قطر خلال الـ24 ساعة الماضية، وبقيت حصيلة الوفيات السابقة وهي 5 حالات دون تغيير.

المصدر: وزارة الصحة القطرية + جريدة "الراية"

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