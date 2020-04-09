واشنطن ترحب بإعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن

رحبت السفارة الأمريكية في الرياض، الخميس، بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار في اليمن.

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وقال السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد، في تغريدة عبر صفحة السفارة الخاصة على "تويتر"، إن البعثة الأمريكية ترحب بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن. نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه المبادرة.

السفير جون #أبي_زيد: ترحب البعثة الأمريكية بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن. نشكر #خادم_الحرمين_الشريفين و #ولي_العهد على هذه المبادرة. pic.twitter.com/VUn1e4otxz — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) April 9, 2020

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أمس الأربعاء، أنه سيبدأ وقف إطلاق النار ضد الحوثيين في اليمن بداية من ظهر الخميس 9 أبريل (توقيت المملكة) ولمدة أسبوعين.

وصرح مسؤولون سعوديون بأن وقف إطلاق النار في اليمن يهدف لتشجيع الحوثيين على دخول محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT