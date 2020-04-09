مصادر إعلامية يمنية: غارات للتحالف على مديريتي حرض والحزم

قالت وسائل إعلام يمنية تتبع لـ " أنصار الله" الحوثيين إن التحالف شن غارات على عدة مديريات صباح اليوم الخميس.

يأتي ذلك قبل ساعات من دخول وقف إطلاق نار، أعلن عنه المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس قابلة للتمديد.

وبحسب قناة "المسيرة" فإن الغارات جاءت على الشكل الآتي، 4 غارات على مديرية حرض وفي الجوف شُنت غارتان على منطقة العقبة بمديرية خب والشعف وفي جيزان غارة على وادي جارة.

المصدر: المسيرة