المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يمدد حالة التعبئة العامة بسبب كورونا حتى 26 أبريل

أوصى ​المجلس الأعلى للدفاع​ في لبنان، الخميس، بتمديد حالة التعبئة العامة حتى 26 أبريل مع مزيد من التشدد بالإجراءات، في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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وعرض وزير الصحة حمد حسن، أمام المجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع يرئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، الأوضاع الصحية والاستشفائية، في ظل أزمة تفشي كورونا في البلاد، مشددا على ضرورة الالتزام بالبقاء بالمنازل، ومنع التجمعات لما له من نفع على ضبط انتشار الفيروس، كما شدد على عدم إمكانية التساهل بالوقت الحاضر أو تخفيف وطأة الإجراءات، خاصة وأن لبنان ما زال في عين العاصفة.

وتطرق وزير الصحة إلى ضرورة تتبع الأوضاع الصحية للبنانيين العائدين مؤخرا من الخارج، وعلى ضوء النتائج يصار إلى اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وطلب المجلس الأعلى للدفاع إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي فيروس كورونا وانتشاره.

المصدر: RT