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أمير سعودي يرد على خبر وجود إصابات بكورونا في العائلة الحاكمة

أخبار العالم العربي

أمير سعودي يرد على خبر وجود إصابات بكورونا في العائلة الحاكمة
nytimes.
اجتماع اقتصادي في السعودية، أرشيف
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رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يشير إلى إصابة 150 أميرا سعوديا بفيروس كورونا.

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نيويورك تايمز: 150 فردا من العائلة المالكة في السعودية قد يكونوا مصابين بفيروس كورونا
نيويورك تايمز: 150 فردا من العائلة المالكة في السعودية قد يكونوا مصابين بفيروس كورونا

وقال الأمير السعودي في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في "تويتر"، إنه "لنفترض أن هذا الخبر صحيح وأن بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة، والذين وصل عددهم إلى 3000 مصاب، 150 من آل سعود. آل سعود أسرة سعودية مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض".

وأضاف قائلا إن "فيروس كورونا قد يجدون له علاجا، أما غباؤكم وحقدكم فليس له علاج".

وكانت مصادر قد ذكرت لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في وقت سابق أن ما يصل إلى 150 من أفراد العائلة المالكة في السعودية قد يكونوا مصابين بفيروس كورونا، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في مستشفى الملك فيصل التخصصي، الذي يتولى علاج أفراد العائلة المالكة، أنه يعد نحو 500 سرير تحضيرا لاحتمال استقبال أفراد العائلة المالكة وأشخاص مقربين منهم.

وقالت الصحيفة إن هناك توجيهات بالتحضير لاستقبال شخصيات VIP من كافة أنحاء المملكة، وأضافت "نيويورك تايمز" أن الملك سلمان انعزل في قصر على جزيرة قريبة من مدينة جدة، مشيرة إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجه مع عدد من الوزراء إلى موقع منعزل آخر على ساحل البحر الأحمر.

المصدر: RT

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