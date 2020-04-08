مصر.. شركات الأدوية ترفع الإنتاج من المطهرات والكحول الإيثيلي

رفعت شركات الأدوية في مصر إنتاجها من المطهرات والكحول الإيثيلي، تجاوبا مع متطلبات مكافحة وباء كورونا في البلاد.

وجاء ذلك في إطار "توجيهات وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، للشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج المطهرات والكحول الإيثيلي لضمان توفر هذه المنتجات بالأسواق بكميات وأسعار مناسبة، وتلبية لاحتياجات المواطنين، ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد".

وفي هذا الصدد، زادت شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام (النيل – العربية – النصر – ممفيس)، الإنتاج من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميا في عبوات من 60 مللي إلى 4 لتر، ومن الكحول الإيثيلي تركيز 70% تم رفع الإنتاج إلى 75 ألف عبوة يوميا سعة 110-200 مللي (للاستخدام الشخصي) بالإضافة إلى 20 ألف عبوة سعة 1 لتر.

وجرى رفع الإنتاج في إطار دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، ومواجهة ما شهدته الأسواق المصرية مؤخرا من الارتفاع غير المبرر في أسعار المطهرات والكحول، نتيجة لاستغلال البعض الظرف الراهن والطلب المتزايد عليها.

ناصر حاتم

المصدر: RT