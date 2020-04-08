وفاة صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

توفي اليوم الأربعاء، محمد مراد الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس، سفيان مزغيش، بأن مراد الطرابلسي، المودع بسجن المرناقية منذ 24 يونيو 2012، توفي في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء، بمستشفى شارل نيكول، حيث يقيم منذ 27 مارس 2020.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مراد الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق، توفي إثر نوبه قلبية حادة.

وأشار سفيان مزغيش إلى أن النيابة العامة أذنت بفتح بحث قضائي لكشف الأسباب الحقيقية للوفاة.

وصرح الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح بأن مراد الطرابلسي حظي خلال إقامته بالسجن بمتابعة وإحاطة طبية منتظمة ودورية ودقيقة.

وذكر أن مراد الطرابلسي كان يعاني من عدة أمراض مزمنة، قبل دخوله إلى السجن، موضحا أنه خضع إلى عملية جراحية في 2007.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء