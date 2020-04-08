مصر تعلن عن حصيلة جديدة للمصابين والمتعافين من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان.

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وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 305 حالات حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافين بشكل كامل.

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 9 حالات.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 103 حالات وفاة.

المصدر: RT