بومبيو: واشنطن تتفق مع استنتاجات منظمة حظر الكيميائي بشأن سوريا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن تتفق مع استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن الحكومة السورية احتفظت بقدرات كافية لتطوير أسلحة كيميائية.

واعتبر بومبيو التقرير الأخير للمنظمة "دليلا جديدا ضمن المجموعة الكبيرة والمتزايدة من الأدلة على أن نظام الأسد يشن هجمات بالسلاح الكيميائي".

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وأضاف بومبيو في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الحكومة السورية "تحتفظ بالكمية الكافية من المواد الكيميائية، وخاصة السارين والكلور، ولديها خبرات من برنامجها التقليدي للأسلحة الكيميائية لاستخدام السارين وذخيرة الكلور وتطوير أسلحة كيميائية جديدة".

وجاء ذلك تعليقا على تقرير لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اتهم القوات الحكومية السورية بشن 3 هجمات باستخدام مواد كيميائية سامة في محافظة حماة في مارس 2017.

المصدر: رويترز