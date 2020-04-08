الرئيس الجزائري يبعث رسالة مواساة لبوريس جونسون

بعث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة "مواساة وتعاطف" لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عقب دخوله المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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وجاء في رسالة تبون التي نشرتها الرئاسة الجزائرية: "علمت بتأثر، خبر دخولكم المستشفى بسبب إصابتكم بفيروس كورونا الجديد، وأود في هذا الظرف العصيب الذي تمرون به أن أعرب لكم عن مشاعر التضامن والاهتمام، متقدما إليكم بخالص تمنياتي بالشفاء العاجل للعودة بصحة جيدة إلى عائلتكم و شعبكم".

وأضاف الرئيس الجزائري: "وإذ أجدد تمنياتي بالشفاء العاجل، تفضلوا السيد رئيس الوزراء بقبول أسمى عبارات الصداقة والتقدير".

وقد أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق من اليوم أن حالة جونسون مستقرة، مضيفا أنه يتجاوب مع العلاج الذي يخضع له، وأن روحه المعنوية عالية.

المصدر: RT