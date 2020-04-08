كورونا.. 12 وفاة و124 حالة شفاء جديدة في الجزائر

أفادت السلطات الصحية الجزائرية بتسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 205، فيما عرفت حالات التماثل للشفاء ارتفاعا ملموسا بـ124 حالة جديدة.

وأعلن المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد الوباء، جمال فورار، أن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع إلى 1572 بعد تسجيل 104 حالات جديدة في آخر 24 ساعة.

وارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 237، فيما يخضع حاليا 1248 مصابا للعلاج ببروتوكول "كلوروكين".

وكانت وزارة الصحة الجزائرية أفادت، أمس الثلاثاء، بتسجيل 20 وفاة و45 إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: وكالات