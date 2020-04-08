فلسطين تنعى طبيبها .. قضى بمكافحة فيروس كورونا في إيطاليا

نعت حركة فتح، أمين سر الحركة السابق في إيطاليا، نائب رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، الطبيب نبيل خير، الذي أعلن عن وفاته، اليوم الأربعاء، جراء إصابته بكورونا.

وعمل الفقيد طبيبا في مجال الطب الوقائي في إيطاليا، ويقيم في مدينة كالياري في جزيرة سردينيا، وتوفي أثناء تأديته لواجبه المهني.

وتعود أصول الطبيب الفلسطيني إلى مدينة بيت ساحور في بيت لحم، بالضفة الغربية.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تحدث اليوم الأربعاء، مع أقرباء الفقيد، معزيا بوفاته.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت عن وفاة خير كأول حالة وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية في إيطاليا.

وفي وقت سابق من اليوم أكدت الخارجية، وفاة الدكتور الصيدلي، سيف تيتي من الجالية الفلسطينية في ولاية نيو جيرسي الأميركية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت الاثنين المنصرم، وفاة الطبيب الفلسطيني قاسم عيسى من مدينة غاليسيا في إسبانيا، نتيجة إصابته بالفيروس، وهو ثاني طبيب فلسطيني يتوفى بالفيروس في إسبانيا، أثناء قيامه بواجبه الإنساني تجاه المرضى.

المصدر: RT







