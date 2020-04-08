"سانا": القوات التركية أنشأت نقاطا عسكرية جديدة ونهبت كميات كبيرة من القمح بريف الحسكة

قالت وكالة "سانا" السورية إن القوات التركية واصلت انتهاكاتها للقوانين الدولية والاعتداء على الأراضي السورية عبر إنشاء نقاط عسكرية جديدة وتعزيز مواقعها التي احتلتها بريف الحسكة.

وأضافت أنه بالتوازي مع إنشاء نقاط عسكرية، أقدمت القوات التركية على سرقة ونهب كميات كبيرة من القمح المخزن في ريف الرقة الشمالي.

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وأشارت مصادر أهلية إلى أن القوات التركية قامت بتجهيز نقطة عسكرية ضخمة في قرية الداودية جنوب مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي وزودتها بالآليات العسكرية كما قامت بالتعاون مع الجماعات التي تساندها بتحصين المواقع التي احتلتها في القرى الواقعة على الخط الواصل بين بلدتي تل تمر وأبو راسين.

ولفتت المصادر إلى أن الجيش التركي استولى على قطعة أرض بمساحة 15 دونما تقريبا وجهزها شرق بوابة رأس العين، حيث من المتوقع استخدامها كساحة تجارية لتصريف البضائع التركية المهربة.

وفي سياق متصل، أوضح السكان أن تركيا قامت بنقل ما تبقى من القمح المسروق والمخزن في صوامع السفح إلى مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

المصدر: سانا