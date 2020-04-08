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روسيا وتركيا تسيران ثالث دورية مشتركة على الطريق السريع M-4 في إدلب

أخبار العالم العربي

روسيا وتركيا تسيران ثالث دورية مشتركة على الطريق السريع M-4 في إدلب
Sputnik
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أكد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الروسية والتركية سيّرت، اليوم الأربعاء، الدورية الثالثة على قسم من الطريق السريع M-4 في إدلب.

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وجاء في بيان أصدره المركز الروسي :" تم اليوم تسيير ثالث دورية مشتركة بين روسيا وتركيا على الطريق السريع M-4 الذي يربط مدينتي حلب واللاذقية عبر محافظة إدلب، وشاركت من الجانب الروسي مدرعتان من طراز BTR 80 وسيارة مصفحة من نوع"النمر"، وقامت طائرات روسية بدون طيار بالتحكم بمسار الدورية من الجو وتأمين الحماية لها.

وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، إن الجيشين الروسي والتركي قاما بدورية مشتركة ثالثة في إدلب السورية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أكار قوله: "اليوم، جرت ثالث دورية مشتركة مع روسيا الاتحادية في إدلب. وستستمر هذه الدوريات".

في 5 مارس الماضي، أسفرت مفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، في موسكو، حول الوضع المتفاقم في محافظة إدلب السورية، عن الاتفاق على وثيقة مشتركة. وأكد الطرفان بموجبها التزامهما "بصيغة أستانا" وأعلنا عن تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب ابتداء من منتصف ليل 6 مارس.

كما اتفق الطرفان على القيام بدوريات مشتركة على الطريق السريع المهم M4.

المصدر: "نوفوستي"

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