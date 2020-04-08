لبنان.. تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى عائدين من الخارج

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا لدى لبنانيين عادوا من إسبانيا، فضلا عن 4 إصابات أخرى لدى مغتربين عائدين من فرنسا.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحويل المصابين إلى المستشفى تباعا، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفحوصات التي أجريت لركاب عائدين من إسطنبول ولاغوس فور صدورها في وقت لاحق.

وبلغ عدد الوفيات في لبنان بسبب فيروس كورونا 19 حالة منذ 21 فبراير الماضي، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 559 شخصا.

ولم تسجل أي حالات وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية + RT