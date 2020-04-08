تداول فيديو مناف للأخلاق في السعودية.. والسلطات تتدخل بشكل عاجل

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب داخل متجر في حي البطحاء بالرياض غضبا في السعودية، الأمر الذي استدعى تدخلا عاجلا للشرطة.

وقال الشاب إنه داخل المتجر الذي يضم كل شيء يمني، مستعملا في حديثه عبارات تتنافى مع القيم والأخلاق وتتضمن إيحاءات جنسية.

من جهته صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، شاكر بن سليمان التويجري، أنه تم القبض على الشاب ومرافقيه من طرف الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة.

وأوضح أن جميعهم من الجنسية اليمنية، وأنهم مخالفون لنظام أمن الحدود، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأكد التويجري على أنه جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: واس