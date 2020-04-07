الملك سلمان يأمر بالإفراج عن المدانين في قضايا الحق الخاص

أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدانين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت عنهم تنفيذا للأحكام والأوامر.

كما أمر كذلك بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني أن الأوامر جرى رفعها إلكترونيا بشكل فوري وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك.

وأشار إلى أن أحكام الرؤية والزيارة للأطفال تم تعليقها إلكترونيا وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك.

ويأتي إصدار هذا القرار في إطار ما تبذله المملكة من جهود للحد من تفشي فيروس كورونا والحرص على سلامة الجميع في السعودية، وأكدت السلطات السعودية أن الأولوية هي صحة الإنسان.

المصدر: "عكاظ"