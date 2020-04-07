إصابات في صفوف الجيش اللبناني بصدامات في سجن القبة

أعلن الجيش اللبناني عن إصابة ضابط و12 عسكريا بجروح في أعمال شغب اندلعت داخل سجن القبة بمدينة طرابلس.

وجاء في بيان لقيادة الجيش، اليوم الثلاثاء، أنه "على إثر قيام أعمال شغب داخل سجن القبة - طرابلس، تعرضت دورية من الجيش للرشق بالحجارة وقطع الزجاج والمفرقعات من قبل أهالي بعض الموقوفين وعدد من الأشخاص الذين حاولوا اقتحام السجن"، مضيفا أن ذلك أدى إلى إصابة ضابط و12 عسكريا بجروح.

حول سجن القبة منذ قليل محاولات شغب من اهالي المسجونين، والقوى الامنية تتدخل.

الجيش: إصابة ضابط و12 عسكرياً اثر تعرضهم للشرق بالحجارة والمفرقعات قرب سجن القبة pic.twitter.com/wyS9eUZMoL — Rony Bazouny (@rony3278) April 7, 2020

وأكدت القيادة أن وحدات من الجيش "لا تزال تعمل على تطويق الحادث وإعادة الوضع إلى طبيعته".

فيديو

من داخل سجن القبة في طرابلس بـ #لبنان بعد انتفاضة للسجناء ومطالبتهم بإطلاق سراحهم بسبب فيروس كورونا وأنباء عن وقوع إصابات pic.twitter.com/suTRelwwzM — Wahid wahid (@Wahidwa66846319) April 7, 2020

وتفيد الأنباء الواردة بأن سجن القبة شهد تمردا للسجناء الذين طالبوا بإطلاق سراحهم بسبب فيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية