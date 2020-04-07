أمير قطر يوجه بإرسال 4 رحلات جوية عسكرية محملة بمساعدات طبية إلى إيطاليا

وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإرسال 4 رحلات جوية عسكرية خاصة تحمل مساعدات طبية إلى إيطاليا، على خلفية مكافحتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن قرار إرسال المساعدات إلى الدولة الأوروبية "الصديقة" يأتي "دعما لجهود الأصدقاء في إيطاليا في مواجهة واحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد".

وتشمل المساعدات، حسب الوكالة، "إرسال طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية الأميرية القطرية محملتين بمستشفيين ميدانيين من المقرر وصولهما يوم غد الأربعاء".

وأوضحت أن مساحة المستشفى الميداني الأول تبلغ حوالي 5200 متر مربع، وتصل مساحة المستشفى الثاني إلى 4000 متر مربع، وذلك بطاقة استيعابية بقدر 1000 سرير لكلا المستشفيين، اللذين تم تزويدهما بأجهزة ومعدات تقنية حديثة وذلك لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

كما تشمل هذه الخطوة إرسال طائرتين عسكريتين إضافيتين بعد الخميس كجزء آخر من المساعدات الطبية القطرية التي وجه بها آل ثاني.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بـ17127 حالة والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بـ 135586 حالة.

المصدر: قنا + وكالات