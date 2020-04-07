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وزير الصحة التونسي يبكي من عدم احترام بعض المواطنين للحجر الصحي العام (فيديو)

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وزير الصحة التونسي يبكي من عدم احترام بعض المواطنين للحجر الصحي العام (فيديو)
RT / Youtube Screenshot
وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي
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لم يستطع وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي السيطرة على مشاعره خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة.

وغلبت الدموع وزير الصحة التونسي وهو يتحدث عن تطور وباء كورونا وانعكاسات عدم احترام الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاصرة انتشار الفيروس كالحجر الصحي وحجر التجوال.

وبدا الوزير متأثرا للغاية، حيث قال إن الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الصحة ورغم ضعف الإمكانيات، قد تنتهي إلى كوارث بشرية.

وشدد على أن الاستهتار وعدم احترام الإجراءات الوقائية قد يكونان سببا في فقدان أقارب وأحباء كان يمكن حمايتهم لو احترمت التوصيات.

وصرح المكي بأن الأسبوعين القادمين سيكونان على قدر كبير من الأهمية للسيطرة على تفشي الفيروس القاتل.

 المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية

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