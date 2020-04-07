 
مباشر

أول تعليق للسيسي على إرسال مساعدات مصرية إلى إيطاليا والصين: مستعدون لأي سيناريو

أخبار العالم العربي

أول تعليق للسيسي على إرسال مساعدات مصرية إلى إيطاليا والصين: مستعدون لأي سيناريو
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nm3t

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إرسال مصر مساعدات طبية لإيطاليا والصين لمواجهة أزمة كورونا.

إقرأ المزيد
مصر تعلن حصيلة جديدة للإصابات بفيروس كورونا
مصر تعلن حصيلة جديدة للإصابات بفيروس كورونا

وقال الرئيس المصري خلال مؤتمر حول جاهزية مصر لمواجهة فيروس كورونا: "نحن نقدم ما تيسر من دعم لمساندة الدول التي تواجه جائحة كورونا وهذا أمر يلائم إنسانيتنا وعلاقتنا بالدول المختلفة وما يربطنا بهم من روابط ".

وأضاف السيسي: "نحن مستعدون في مواجهة أي سيناريو يتعلق بفيروس كورونا إذا لزم الأمر"، داعيا المواطنين لمراعاة كل أساليب الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال: "أدعو المواطنين لمزيد من الاستجابة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة في وسائل النقل، داعيا المواطنين لمزيد من الحرص وعدم التعامل بلامبالاة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا