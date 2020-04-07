أول تعليق للسيسي على إرسال مساعدات مصرية إلى إيطاليا والصين: مستعدون لأي سيناريو

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إرسال مصر مساعدات طبية لإيطاليا والصين لمواجهة أزمة كورونا.

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وقال الرئيس المصري خلال مؤتمر حول جاهزية مصر لمواجهة فيروس كورونا: "نحن نقدم ما تيسر من دعم لمساندة الدول التي تواجه جائحة كورونا وهذا أمر يلائم إنسانيتنا وعلاقتنا بالدول المختلفة وما يربطنا بهم من روابط ".

وأضاف السيسي: "نحن مستعدون في مواجهة أي سيناريو يتعلق بفيروس كورونا إذا لزم الأمر"، داعيا المواطنين لمراعاة كل أساليب الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال: "أدعو المواطنين لمزيد من الاستجابة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة في وسائل النقل، داعيا المواطنين لمزيد من الحرص وعدم التعامل بلامبالاة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية