شكري وبومبيو يبحثان جهود مصر والولايات المتحدة في مكافحة وباء كورونا

تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، حسبما أورد المتحدث باسم الوزارة المصرية، أحمد حافظ.

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وأشار حافظ إلى أن الجانبين استعرضا الجهود المبذولة على مستوى الدولتين للتصدي لجائحة فيروس كورونا والحد من آثارها الصحية والاقتصادية، كما أعرب الوزيران عن تضامنهما المتبادل في سياق أزمة انتشار الفيروس.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوزيرين ناقشا كذلك شتى جوانب العلاقات بين البلدين، فضلا عن مسار التطورات على الساحة الإقليمية.

ناصر حاتم

المصدر: RT