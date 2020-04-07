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الجزائر تسجل 20 وفاة و45 إصابة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة

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الجزائر تسجل 20 وفاة و45 إصابة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة
AFP RYAD KRAMDI
شخص يرتدي كمامة واقية من كورونا في الجزائر
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أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 20 وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193 والإصابات إلى 1468.

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في المقابل، أكدت وزارة الصحة تعافي 113 شخصا من الفيروس، فيما يخضع 626 للعلاج ببروتوكل "كلوروكين".

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات والإصابات مقارنة بيوم أمس الاثنين الذي أعلن فيه عن تسجيل 21 وفاة و103 إصابات.

وتظهر آخر البيانات أن عدد المصابين في مختلف بلدان العالم تجاوز مليون و380 ألف إصابة، ونحو ربع الإصابات تم تسجيلها في الولايات المتحدة وحدها، وتوفي حتى الآن أكثر من 78 ألف شخص.

وتتعبر الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإيران أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT + وكالات

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