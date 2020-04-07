مصر.. وفاة طفلة بعد ولادتها بشكل غير مكتمل من أم مصابة بكورونا

توفيت أول رضيعة في مصر بسبب فيروس كورونا القاتل، وذلك بعد ولادتها بشكل غير مكتمل داخل مستشفى العجمي للحجر الصحي، من أم مصابة بالفيروس.

وقد شهد مستشفى العجمي أول حالة ولادة لطفلة سميت بفاطمة، من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتأتي واقعة الولادة هذه كثاني حالة في مصر لأم مصابة بفيروس كورونا تضع مولودها، علما أن الحالة الأولى لم ينتج عنها وفاة الرضيع.

وقالت وزيرة الصحة المصرية في وقت سابق، إن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها، يعزى سببها، بنسبة كبيرة، إلى الوافدين إلى أرض البلاد، والمخالطين لهم.

المصدر: القاهرة 24