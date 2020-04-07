فيروس كورونا.. السعودية توسع ساعات حظر التجوال بسبب خطورة الوضع وتتخذ إجراءات جديدة

حددت وزارة الداخلية السعودية ساعات منع التجول في معظم مدن المملكة والتي لم يفرض فيها نظام كامل لوقف التنقلات.

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وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء: "إلحاقا لما سبق إعلانه... بشأن منع التجول على مدار 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات، وحرصا على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية، فقد تقرر... تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصرا إلى السادسة صباحا ابتداء من يوم الأربعاء".

وأوضح المسؤول السعودي أن نظام منع التجوال في هذه المدن والمناطق يشمل "السماح بتقديم خدمات المطاعم (ما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة".

وذكر أن الحكومة قررت كذلك "السماح بعمل محلات الغاز ومغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وكذلك أعمال صهاريج الصرف الصحي ومراكز الصيانة السريعة الخاصة بالمركبات (داخل محطات الوقود)".

كما تنص هذه الإجراءات على "استثناء ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك من منع التنقل والسماح لهم بمتابعة أعمالهم، وذلك من خلال إصدار تصريح لمرة واحدة أسبوعيا عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في المنطقة (شرطة المنطقة)".

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وبين المصدر أن منع التجول "لا يشمل العاملين في الجمعيات الخيرية والمتطوعين ومراكز الأحياء من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا".

وأكدت وزارة الداخلية أن "هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة"، ودعت الجميع "لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقا للمصلحة العامة".

وفرضت السعودية، أمس الاثنين، حظر تجول بالكامل على مدار اليوم في العاصمة الرياض ومدن تبوك والدمام والظهران والهفوف وكذلك أرجاء محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر على الفور وحتى إشعار آخر، ملزمة معظم سكان المملكة بالعزل التام، وذلك بعد أن تم اتخاذ الإجراء نفسه في مكة والمدينة في إطار تكثيف جهود كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: واس + وكالات