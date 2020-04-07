مفتي تونس يدعو لاتباع نصائح الأطباء والالتزام بها

دعا مفتي تونس عثمان بطيخ، إلى اتباع نصائح الأطباء والالتزام بها التزاما دقيقا وكاملا، خصوصا في هذه الفترة من انتشار وباء كورونا، مؤكدا أن ذلك من المصالح الشرعية.

وأكد المفتي في تدوينة نشرها ديوان الإفتاء على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن "المحافظة على النفس وعلى صحة البدن هو من أهم مقاصد الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية".

كما تحدث ديوان الإفتاء أيضا عن تكفين المتوفى بسبب فيروس كورونا بالصيغة التي وضحها الأطباء وإجازة دفنه من غير غسل لما قد يحتمله ذلك من الإصابة بالعدوى، مؤكدا أنه حكم اضطراري.

وأكد أيضا أنه يجوز أن يصلي شخص واحد على جنازة من توفي بفيروس كورونا.

من جهة أخرى ذكر المفتي أنه يصح التبرع بمال الحج أو العمرة خصوصا لمن سبق له الحج أو العمرة، وحث أصحاب المال ومن كان قادرا على مد يد المساعدة والتبرع.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية