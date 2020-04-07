كورونا.. عشرات المواطنين الروس يغادرون الجزائر

قالت السفارة الروسية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، إن طائرة على متنها 56 موطنا روسيا أقلعت من الجزائر العاصمة باتجاه موسكو، ضمن عملية إجلاء المواطنين الروس من البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الملحق الصحافي في السفارة، ميخائيل سامسونوف، قوله إن "الطائرة أقلعت من الجزائر في 12:00 بالتوقيت المحلي، وعلى متنها 56 مواطنا روسيا، من بينهم 46 من خبراء شركة "روستيخ"، و10 مواطنين أبدوا رغبتهم في العودة إلى روسيا".

وكانت السلطات الصحية الجزائرية أفادت، أمس الاثنين، بتسجيل 21 وفاة و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 173 والإصابات إلى 1423 في عموم البلاد.

المصدر: وكالات