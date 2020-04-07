رغم تفشي كورونا.. إسرائيل تعتقل357 فلسطينيا خلال مارس

اعتقل الجيش الإسرائيلي 357 فلسطينيا، خلال شهر مارس الماضي، بينهم 48 طفلا وأربعة سيدات، على الرغم من انتشار فيروس كورونا، ما يضر بسلامة الأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

وجاء في بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين:" اعتقلت سلطات الاحتلال (192) من القدس، و(33) من رام الله والبيرة، و(45) من الخليل، و(19) من جنين، ومن بيت لحم (3)، فيما اعتقلت (23)من نابلس، ومن طولكرم (11)، و(18)من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقلت خمسة مواطنين، إضافة إلى(8) من غزة".

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وأضاف البيان، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ حتّى نهاية شهر مارس قرابة (5000) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180) طفلا، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (430)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة من سلطات الإحتلال (92) أمرا إداريا، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري.

ولفت البيان إلى تفاقم الخوف على مصير الأسرى في السجون الإسرائيلية مع انتشار فيروس كورونا هناك، يرافق ذلك مماطلة متعمدة من إدارة السجون في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى، إضافة للاكتظاظ الموجود في السجون، والذي بدوره يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس، ما قد يؤدي لإصابة أعداد هائلة من الأسرى، خاصة مع إعلان إدارة السجون عن إصابة سجانين، وحجر آخرين.

المصدر: هيئة شؤون الأسرى والمحررين









