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جدل حول مصير جثث المسلمين المتوفين بكورونا في أمريكا

أخبار العالم العربي

جدل حول مصير جثث المسلمين المتوفين بكورونا في أمريكا
Reuters
صورة أرشيفية
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رفضت الجالية الإسلامية بنيويورك ونيوجيرسي حرق الجثث العائدة للمواطنين العرب والمسلمين المقيمين بالولايات المتحدة، الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

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وقال الصحفي المصري المتخصص في الشأن الأمريكي، محمد العالم، إن مجلس الأئمة المسلمة لولايات نيويورك ونيوجيرسي أشار إلى تكفله بإجراءات ومصاريف الدفن الخاصة بالعرب والمسلمين الذين تم الإعلان عن وفاتهم بمستشفيات الولايتين، بعد أن تخطى عددهم 200 حالة.

وأكد الصحفي على أن المجلس خاطب السلطات الأمريكية وأبلغها بتعاليم الشريعة الإسلامية التي ترفض فعل حرق جثة المسلم وتجرمه، وأن المجلس سيقوم بالإشراف على عملية الدفن بالمقابر المخصصة للمسلمين بالولايتين.

المصدر: RT

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