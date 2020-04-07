الحكومة المصرية توضح آلية صرف منحة العمال المتضريين من إجراءات مكافحة كورونا

كشف وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، عن آليات صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه للشخص الواحد في الشهر.

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وتشمل المنحة الأولى نحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم والتي يبدأ صرفها اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس 16 أبريل الجاري، وذلك من خلال مكاتب بريد سيتم تحديدها في الرسالة النصية.

وأوضح وزير القوي العاملة، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سوف يقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أية تكلفة مالية على العامل(مجانا)، ليقوم المكتب بموجب هذا الكارت بصرف المنحة الثانية والثالثة ليصل بذلك إجمالي المبلغ الذي سوف يحصل عليه في نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه هي إجمالي ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.

وشدد الوزير على أن وزارة القوي العاملة سوف تستمر في قبول تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم تقم بالتسجيل، وذلك حتى نهاية بعد غد الخميس.

المصدر: RT